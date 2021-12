Natale: gusti sorprendenti e gift card alla Bacalhau Osteria

(ANSA) - TORINO, 14 DIC - Fabio Montagna, lo chef di Bacalhau Osteria, l'unico ristorante di pesce a Torino a proporre un menu con il pregiato merluzzo islandese dall'antipasto al dolce, ha dato sfogo al suo estro talentuoso per il periodo natalizio Nel locale, in corso Regina Margherita 22, dal 22 dicembre al 9 gennaio (compresi) entrano nella carta piatti speciali: tra gli antipasti si potrà scegliere il baccalà confit su crema di cavolfiore, vongole, olive taggiasche, agrumi, basilico e scaglie di cioccolata e l'insalata di baccalà in olio, cozze, melograno, insalata riccia, pomodori confit, olio di rucola; o le frittelle di baccalà e pistacchio su salsa di tapinambur aromatizzata al rosmarino con lacrime di nero di seppia. Tra i primi gli gnocchi al nero di seppia, salsa di broccoli, vongole, fonduta di baccalà o i tondelli di baccalà, pomodoro pachino, straccetti di baccalà e pistacchi di Bronte. Tra i secondi, il trancio di baccalà con gamberi e lenticchie di Castelluccio in umido o la variante con salsa di melograno e spinacini all'aglio nero. Tra i dolci, la cheese cake di baccalà con salsa di mango e cioccolata e la 'Palla di Natale', guscio di cioccolato al 70%, mousse al lampone e mandorle.

Bacalhau Osteria per le festività natalizie prevede, inoltre, la 'Degustazione di Natale' a 50 euro e propone 4 Gift Card per un viaggio tra i sapori italiani e portoghesi: valide fino al 31 marzo, sono da 25, 45 o 55 euro ma c'è anche quella 'libera' da concordare con lo chef.

Basta un click, infine, per iscriversi gratuitamente al CluBacalhau (https://www.bacalhau.it/clubacalhau). (ANSA).