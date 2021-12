Covid: in Piemonte 1.853 nuovi casi, +22 ricoverati

(ANSA) - TORINO, 14 DIC - Sono 1.853 in Piemonte i nuovi casi di Covid accertati, di cui il 61,6% asintomatici, con l'esito di 65.164 tamponi diagnostici. Il tasso di positività è del 2,8%.

Negli ospedali +4 ricoverati in terapia intensiva, dove il totale è salito a 53, negli altri reparti +18, dato complessivo a 597.

Sono stati registrati 3 nuovi decessi, nessuno relativo a oggi; le persone in isolamento domiciliare sono 19.016, i guariti + 885.

Con gli ultimi dati resi noti dall'Unità di crisi della Regione, il totale dei casi positivi da inizio pandemia in Piemonte viene aggiornato a 420.822, i morti diventano 11.925, i guariti 389.231 (ANSA).