Covid: 674 classi in quarantena, nelle scuole 172 focolai

(ANSA) - TORINO, 14 DIC - Nelle scuole del Piemonte i focolai di Covid passano da 127 a 172, di cui 97 nelle scuole elementari; le classi in quarantena diventano 674, erano 450 la settimana scorsa, 282 in scuole primarie, 140 alle medie. E' quanto risulta dal monitoraggio condotto dalla Regione Piemonte per il periodo 6-12 dicembre.

L'incidenza del contagio nelle fasce di età scolastica, sale del 19,4% per i bambini delle elementari (6-10 anni), ma la crescita maggiore si registra nella fascia 3-5 anni, con un incremento del 36,2% e 216.2 casi ogni 100 mila. Tra i 14 ed i 18 anni i casi sono 229.5 (+29,2%).

La fascia con meno casi è sempre quella tra 0-2 anni che sale a 134.5 (+28,3%).

Sui 316.700 studenti in Piemonte dai 12 ai 19 anni, 245 mila hanno aderito alla campagna vaccinale, ovvero il 77,5%. Di questi, oltre 238.000 hanno ricevuto la prima dose, 219.000 hanno completato il ciclo.

Allo screening 'Scuola Sicura' hanno aderito, a oggi, 483 scuole elementari e 18.930 alunni; sono 183, invece, le scuole medie aderenti, con quasi 3.700 studenti che si sottopongono a un test ogni mese presso gli hotspot delle Asl.

Tra il personale scolastico mancano ancora all'appello 7.000 persone che non hanno aderito alla campagna vaccinale, su un totale di 126.500; hanno completato il ciclo vaccinale in 116.500 . (ANSA).