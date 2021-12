Smog: sale inquinamento, nel torinese stop ai diesel Euro 5

(ANSA) - TORINO, 13 DIC - Nel torinese sale lo smog e per la prima volta, in questo autunno, arrivano i blocchi del traffico.

Domani e martedì, giorno in cui l'Arpa verificherà il perdurare dei fenomeni di inquinamento, scatta dunque il semaforo arancione che impone lo stop dei veicoli diesel fino alla categoria euro 5 e il divieto di combustioni, spandimento liquami e distribuzione di fertilizzanti. Le limitazioni veicolari si applicano anche agli automezzi dotati di dispositivo Move In.

Il semaforo arancione, comunicato questa mattina dall'Arpa, riguarda i 33 comuni appartenenti all'agglomerato di Torino, capoluogo compreso. (ANSA).