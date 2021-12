Setter inglese salvato dalla polizia a Verbania

(ANSA) - VERBANIA, 13 DIC - Un setter inglese, di nome Oliver, è stato salvato dagli agenti della squadra volanti della polizia di Verbania: dopo essere scappato dall'abitazione del padrone, ha rischiato d'essere investito sulla statale 34 del Lago Maggiore, in pieno centro a Verbania, in zona corso Nazioni Unite.

La chiamata di un automobilista al 112 ha allertato la polizia che ha raggiunto il cane e lo ha messo in sicurezza, assicurandogli anche acqua e cibo. Oliver è poi stato riaffidato alle cure del suo padrone. (ANSA).