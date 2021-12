Racconigi inaugura la sua Pinacoteca Civica con due mostre

(ANSA) - TORINO, 13 DIC - Racconigi (Cuneo) inaugura la sua Pinacoteca Civica con due mostre, una retrospettiva dedicata a Giuseppe Augusto Levis e un'antologica che celebra i dieci anni dalla scomparsa di Carlo Sismonda. L'evento, promosso dalla Città di Racconigi, è organizzato dall'associazione culturale Carlo Sismonda Aps, con il contributo della Fondazione Crt, il patrocinio della Regione Piemonte, in collaborazione con il Comune di Torre San Giorgio. La Pinacoteca potrà essere visitata ogni prima domenica del mese e su appuntamento contattando l'ufficio turistico di Racconigi (visitracconigi@gmail.com - 392/0811406) o l'associazione (associazionesismonda@gmail.com).

La creazione e l'allestimento di una pinacoteca con le opere d'arte realizzate dai due artisti più rappresentativi della città, è il primo atto del progetto ideato dall'Associazione Culturale Carlo Sismonda Aps per l'immobile da poco recuperato. L'edificio, nel centro storico di Racconigi, diventerà sede di un polo culturale sperimentale e un futuro centro di aggregazione. Il prossimo passo sarà la realizzazione di mostre temporanee ed eventi legati all'arte contemporanea.

"Oggi ci troviamo nella condizione straordinaria di poter celebrare due personaggi che con la loro arte hanno tracciato le linee di quello che possiamo definire un'evoluzione di pensiero fatta propria nelle strade e nelle piazze della città" commenta Valerio Oderda, sindaco di Racconigi. "Le due mostre sono una restituzione dovuta ma non scontata che si fonda sul recupero e sulla valorizzazione di una memoria condivisa" spiega Anna Cavallera, curatrice e direttrice artistica della Pinacoteca Civica Levis-Sismonda. "In questo difficile momento storico segnato dalla pandemia, la Fondazione Crt guarda al futuro", sottolinea Giovanni Quaglia, presidente della Fondazione Crt e presidente onorario dell'Associazione Carlo Sismonda Aps. (ANSA).