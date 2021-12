Natale nei film di famiglia, proiezione diffusa a Venaria

(ANSA) - TORINO, 13 DIC - Aiutare a vivere la magica atmosfera natalizia con lo sguardo stupito dei bambini. E' lo scopo dell'Home Movie Christmas Day, proiezione diffusa di film di famiglia con le immagini delle feste di Natale, riprese da cineamatori di altri tempi. L'appuntamento è il 23 dicembre a Venaria Reale, in piazza Don Alberione, alle 17,30. Una videoinstallazione permetterà una proiezione diffusa delle pellicole, accompagnata da un concerto e aperitivo gratuito per tutti.

L'evento cinematografico immersivo dal vivo, ripreso anche online, è realizzato dall'Archivio Superottimisti, in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino.

All'iniziativa partecipano 20 archivi e cineteche di film di famiglia di tutto il mondo, che hanno selezionato per l'occasione le immagini più iconiche delle feste di Natale vissute in famiglia. La proiezione sarà accompagnata da una sonorizzazione dal vivo a cura del quartetto d'archi Archidee, che renderà ancora più partecipata la visione degli Home movies, che continueranno sulla strada pedonale che conduce alla Reggia di Venaria dal 24 al 30 dicembre, dalle 17.30 alle 22.30. E' inoltre in programma una diretta online (live facebook sulle pagine di Superottimisti e Museo Nazionale del Cinema) la sera di Natale alle 18, con un montaggio che unisce le immagini degli archivi alle riprese dal vivo del concerto-proiezione, per offrire al pubblico di tutto il mondo uno spettacolo multimediale emozionante nella notte più magica dell'anno.

