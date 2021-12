Legambiente, ripensare città con il modello 'tutto in 15''

(ANSA) - TORINO, 13 DIC - Ridisegnare lo spazio pubblico puntando alle 'città in 15 minuti', in modo che i cittadini possano trovare entro quel lasso di tempo, a piedi, da casa tutto quello che gli serve per vivere". E' uno dei messaggi lanciati da Legambiente che, a Torino, come in altre città italiane, ha organizzato oggi un flash mob nell'ambito della campagna nazionale "Ci siamo rotti i polmoni" e di quella europea Clean Cities Campaign. Una campagna "sostenuta da un cartello di associazioni dell'Unione Europea, che punta - spiega l'associazione ambientalista - al miglioramento radicale della qualità dell'aria attraverso stili di mobilità più sostenibile, alla ridistribuzione dello spazio urbano in favore delle utenze deboli e alla conversione dei trasporti all'elettrico".

Obiettivo è di arrivare entro il 2030 a una mobilità a zero emissioni nelle principali città italiane. "Torino resta tra le città più inquinate"; la media annuale dei valori di PM10, che l'Oms ha suggerito che sia di 15 microgrammi/metro cubo per tutte le centraline della città, è stata superata con un valore di 29. Davanti solo Milano con 30 microgrammi/mc.

"La situazione dell'inquinamento atmosferico più acuta si è registrata a Milano e Torino e Napoli che hanno anche superato, con almeno una centralina di monitoraggio, il limite di 35 giorni con una media superiore a 50 microgrammi metro cubo", affermano da Legambiente. Tra le soluzioni proposte quella di "investire sul Trasporto Pubblico Locale, incrementando le flotte con mezzi elettrici, con un'azione integrata con la sharing mobility e creando intermodalità del servizio", spiega Legambiente. (ANSA).