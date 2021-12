Covid: Torino, seminario Ugis per informazione corretta

(ANSA) - TORINO, 13 DIC - Un libro e un seminario di formazione per giornalisti sulle novità deontologiche nell'informazione scientifica e sanitaria e l'impatto dei media nella pandemia. Sono le iniziative che vengono presentate, domani, martedì 14 dicembre, al Polo del '900, a Torino, da Ugis (Unione Giornalisti Italiani scientifici).

Si parte alle 14 con il seminario che è anche la prima tappa del Manifesto di Piacenza per una corretta informazione scientifica e sanitaria, tanto più importante in questi anni caratterizzati dalla pandemia Covid. "Il suo perdurare - spiega Nadia Grillo, vicepresidente Ugis - ha amplificato questa necessità, ancor più che in passato, per affrontare il mondo della ricerca nelle notizie con una informazione qualificata e verificata: analisi delle fonti, anche internazionali e dando conto dei diversi pareri, evitare il sensazionalismo e segnalando i necessari tempi per ulteriori ricerche e sperimentazioni" Alle 18, invece, verrà presentato il libro 'Informazione e pandemia. Tra etica scienza e conoscenza" nato da "un progetto di supporto, metodologie e strumenti alla professione giornalistica" tra UGIS e l'editore Ethosjob- human caring, pubblicato nel 2021. (ANSA).