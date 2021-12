Commercio: campagna Ascom, compro sotto casa

(ANSA) - TORINO, 13 DIC - Il 64% delle famiglie, secondo un'indagine del Censis, ha nostalgia del negozio sotto casa perché dà più fiducia e sicurezza. Guidano la classifica i punti vendita di beni per la casa (62%) e di generi alimentari (42%).

Per riscoprire il commercio di prossimità in occasione delle festività natalizie Ascom Confcommercio Torino e provincia lancia la campagna 'Compro sottocasa perché mi sento a casa', che vedrà le vie commerciali della città e dei centri della provincia punteggiarsi di blu, con le vetrofanie con la sagoma della casa e di un sacchetto che ne disegna la porta nelle vetrine dei negozi aderenti.

Ascom ha distribuito oltre 10.000 vetrofanie e migliaia di chiudi pacco adesivi che vogliono essere il messaggio di augurio dell'associazione ai commercianti e ai consumatori. "Vogliamo lanciare un segnale di ottimismo per questo Natale ancora complicato per i rischi della pandemia - afferma Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom Confcommercio Torino e provincia - in una fase ancora delicata della nostra vita, il negozio sotto casa è una risorsa importante perché sa essere vicino ai suoi clienti in totale sicurezza con servizi ad hoc. Nei negozi sotto casa ciascuno di noi può trovare qualità, cortesia per far sì che un regalo non sia solo un dono ma anche una bella esperienza di acquisto. Cerchiamo le vetrofanie con il sacchetto sulla porta, contribuiremo a rendere viva la città e migliore il nostro territorio". (ANSA).