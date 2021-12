Cisl: Tino Camerano confermato al vertice della Fim Piemonte

(ANSA) - TORINO, 13 DIC - Con 51 voti su 52, Tino Camerano, 55 anni, torinese, segretario generale della Fim Cisl Piemonte da giugno 2019, è stato riconfermato oggi al vertice della federazione dei metalmeccanici Cisl della regione. La sua rielezione è avvenuta al termine dell'XI congresso regionale di categoria che si è svolto al Villaggio Azzurro di Novarello, a Granozzo con Monticello (Novara).

Slogan scelto per l'assise che ha visto la partecipazione di 61 delegati, provenienti da tutta la regione, in rappresentanza di 15mila iscritti della federazione e gli interventi dei segretari generali di Fim Cisl nazionale e Cisl Piemonte, Roberto Benaglia e Alessio Ferraris. Lo affiancheranno in segreteria regionale Rocco Cutrì e Paola Eusebietti entrambi provenienti dalla Fim Torino.

In Fim dal 1988 Camerano ha ricoperto prima il ruolo di delegato e poi di responsabile regionale dei giovani Fim. Nel 2000 è diventa segretario generale Fim di Asti e, dopo 4 anni (dal 2009 al 2013) in segreteria regionale della Fim, viene eletto segretario generale della Fim di Alessandria-Asti. A giugno 2019 diventa segretario generale della Fim piemontese.

"Le giovani generazioni - ha detto Camerano - sono spesso da noi trascurate o trattate con sufficienza. Continuiamo a rivolgerci ai giovani con arroganza, spocchia, autosufficienza, incapaci di istituire quella relazione 'verticale' educativa, fatta di accoglienza e di guida di cui avrebbero tanto bisogno. È il momento di prendere sul serio la questione intergenerazionale".

