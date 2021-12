Incendio alle porte di Torino, fumo alto nel cielo

Un incendio è divampato nella zona industriale di Beinasco, alle porte di Torino, in via Aosta. Una colonna di fumo si è alzata in cielo da un edificio industriale di circa 800 metri quadrati di materie plastiche ed era ben visibile da vari punti della città. L'incendio ha interessato i capannoni della Demap Srl, che si occupa di selezione e avvio al riciclo di imballaggi in plastica e plastica/metallo.

Sono sei le squadre dei vigili del fuoco impegnate. In appoggio alle squadre e alle quattro autobotti in azione, anche il Nucleo Biologico Chimico Radiologico (Nbcr) e il carro autoprotettori.