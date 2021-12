Vaccini: nuovi locali per l'hub vaccinale del Lingotto

(ANSA) - TORINO, 11 DIC - Cambia sede l'hub vaccinale del Lingotto, a Torino. Da giovedì 16 dicembre sarà operativo nei nuovi locali messi a disposizione dalla proprietà del Centro Commerciale, con ingresso in via Ermanno Fenoglietti, di fronte a Eataly. A chi si vaccina viene data la possibilità di sostare gratis, per dure ore, nei parcheggi A, B, D, E, L del Lingotto.

Nei tre giorni in cui si svolgeranno le attività di trasferimento dell'Hub Vaccinale, da lunedì13 dicembre a mercoledì 15 dicembre compreso, gli accessi diretti riservati al personale del comparto sanitario e socio-assistenziale, al personale scolastico docente e non docente, alle Forze dell'Ordine, al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico, ai Soggetti con Green Pass in scadenza entro le 72 ore e a coloro che devono ricevere la prima dose di vaccino saranno garantiti presso l' Hub Vaccinale di Via Schio, angolo Via Dogliani, l'Hub Fondazione Compagnia di San Paolo di Via Gorizia 112/A e il Super Hub Sermig-Arsenale della Pace del Cortile del Maglio. (ANSA).