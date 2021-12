Serie A: Venezia-Juventus 1-1

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Il Venezia frena la Juventus obbligandola all'1-1 in uno degli anticipi della 17/a giornata di Serie A. Allo stadio 'Penzo', Morata ha portato in vantaggio i bianconeri alla mezz'ora, rete pareggiata a inizio ripresa da Aramu. La Juve, sesta, si vede sopravanzare dalla Fiorentina, vittoriosa sulla Salernitana, nella rincorsa ad un posto in Europa. (ANSA).