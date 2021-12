L'Orchestra Archeia alle Fonderie Limone con La Miniera

(ANSA) - TORINO, 11 DIC - Esordio alle Fonderie Limone di Moncalieri, domenica 12 dicembre alle ore 21, per lo spettacolo La Miniera. In forma di melologo, lo spettacolo, che ha il patrocinio del Comune di Moncalieri, è ispirato al racconto di terrore dello scrittore Enrico Granzotto e intitolato, appunto, La Miniera. Inedite le musiche, a cura del compositore Giuliano Comoglio, eseguite dai giovani musicisti dell'Archeia Orchestra, mentre la voce narrante è dell'attrice Roberta Maraini.

Lo spettacolo nasce con l'obiettivo di realizzare una sonorità tridimensionale alla narrazione del racconto. Partendo da un'idea del musicista Gabriele Cervia, Archeia Orchestra nasce a Torino nell'autunno 2017, con un gruppo di studenti spinti dalla volontà di mettersi in gioco, ed è un ensemble di archi, a organico dinamico e variabile. Oggi Archeia Orchestra riunisce i percorsi di laureati e studenti presso le Università e i Conservatori di Aosta, Bologna, Catania, Cuneo, Milano, Novara, Padova, Parma, Sassari e Torino. L'impronta principale di questa realtà, è la presenza di soli giovani all'interno dell'orchestra e nel coordinamento della macchina organizzativa che ruota attorno ad essa, con un direttore stabile, il ventitreenne Giacomo Pomati. (ANSA).