Incendio in palazzina Alessandria, donna morta carbonizzata

Una donna è morta carbonizzata nell'incendio divampato questa mattina in un palazzo di Alessandria; ustionata una seconda persona, che avrebbe tentato di entrare nei locali interessati dal rogo per tentare di salvare la vittima, forse una insegnante di musica.

A dare l'allarme è stata una giovane allieva della scuola di musica Tambuvoice, al secondo piano del palazzo di via Arnaldo da Brescia da dove sarebbero partite le fiamme. L'incendio, scoppiato questa mattina, è ora sotto controllo. Ingenti i danni all'edificio. Sul posto con i vigili del fuoco anche le forze dell'ordine e il 118.