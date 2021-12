Scuola: Natale (Cub); buona partecipazione,ma lotta continua

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - Lo sciopero nazionale della scuola, indetto da Cub Sur e Cobas, ha avuto una buona partecipazione, sia per quanto riguarda l'astensione dal lavoro, sia la presenza alle manifestazioni a Roma, Torino, Napoli e Catania. Lo afferma Alfonso Natale, il coordinatore nazionale della Cub Sur (Confederazione unitaria di base, Scuola università ricerca), che però precisa che "la lotta proseguirà fino al raggiungimento degli obiettivi".

"Nonostante il periodo difficile che attraversa il Paese, questo sciopero nazionale ha registrato registrerà una buona partecipazione - ha affermato il sindacalista -. In tutte i presidi abbiamo ricordato quali siano i principali punti di criticità all'origine della nostra protesta. Si devono aprire cantieri in ogni scuola per metterle a norma, stabilizzare i precari, rinnovare il contratto con consistenti aumenti salariali per il personale il cui stipendio è fermo da 12 anni, internalizzare i servizi affidati all'esterno e stabilizzare il 'personale Covid' (docenti e Ata). Pretendiamo scuole sicure, cioè più aule e personale con meno alunni per classe e più trasporti".

"Servono - ha aggiunto - efficaci misure di contenimento quali presidi sanitari permanenti nelle scuole, valide misure di protezione individuale e distanziamento, sanificazione e ventilazione forzata degli ambienti, tutele per studenti e lavoratori 'fragili'. Rifiutiamo l'autonomia differenziata e ogni forma di regionalizzazione della scuola e dei servizi pubblici, cui preferiamo l'uguaglianza dei diritti e dei servizi su tutto il territorio nazionale". (ANSA).