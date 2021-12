'Notte delle Bollicine' apre la Winter Torino Wine Week

(ANSA) - TORINO, 10 DIC - La 'Notte delle Bollicine', sabato 11 dicembre, apre la 'Torino Wine Week', che riporta il capoluogo piemontese tra le mete preferite degli 'enoturisti', dall'11 al 19 dicembre, grazie alla presenza di 70 produttori, dal Piemonte ma anche da altre regioni italiane, con un ricco calendario di iniziative: degustazioni, masterclass, aperitivi esclusivi e cene a tema con brindisi nei locali del centro cittadino.

La kermesse coinvolgerà Vanchiglia a San Salvario e il Quadrilatero, con una formula che alle eccellenze vitivinicole unisce la valorizzazione del patrimonio culturale e museale della Città, a partire dal week-end del Salone del Vino in programma i 18 e 19 dicembre al Museo del Risorgimento.

La Notte delle bollicine sarà ospitata dall'Enoteca di Eataly Lingotto, la più grande di Torino con le sue oltre 35.000 bottiglie, dalle ore 18.

Torino Wine Week è organizzata dall'associazione KLUG, con Bonobo Events e Orticola Piemonte, con il patrocinio della Città di Torino, il supporto di Camera di Commercio di Torino, il contributo di Regione Piemonte.

L'acquisto dei Wine Pass al costo di 5 euro permetterà uno sconto del 10/15 % su tutti gli appuntamenti di degustazione, cene, aperitivi e masterclass diffusi nella città. L'ingresso al Salone e il wine pass sono acquistabili on line e in loco durante i giorni della manifestazione. Il programma su: www.torinowineweek.it (ANSA).