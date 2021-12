Mostre: esposto a Cuneo papiro 'fumetto' del Museo Egizio

(ANSA) - CUNEO, 10 DIC - Una delle prime testimonianze di storie illustrate, paragonabili al fumetto, appena restaurato dal Museo Egizio grazie al contributo della Fondazione Crc, è esposto da oggi nello Spazio Innov@zione della Fondazione Crc a Cuneo. Potrà essere ammirato fino al 27 febbraio. "Grazie al Museo Egizio, proponiamo a Cuneo un'iniziativa inedita e di grande valore, realizzata con Crc Innova, l'ente strumentale che abbiamo individuato come partner operativo su iniziative sperimentali nei diversi ambiti d'intervento", spiega il vicepresidente della Fondazione Crc, Ezio Raviola.

Unico nel suo genere, il Papiro Erotico-Satirico è costituito da due parti che contengono illustrazioni satiriche - animali in atteggiamenti umani - ed erotiche, accompagnate da iscrizioni.

La mostra si sviluppa in tre spazi: video sulla complessa attività di restauro, una esperienza immersiva con immagini del papiro e delle sue copie conservate in celebri musei e infine l'originale. Il reperto che fa parte della collezione del Museo Egizio di Torino fin dalla sua nascita nel 1824, fu acquistato in quell'anno dal governo piemontese tramite Bernardino Drovetti, all'epoca console francese in Egitto. (ANSA).