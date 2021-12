Morta 32enne valdostana con miocardite da Covid

(ANSA) - AOSTA, 10 DIC - È morta questa notte all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino la 32enne valdostana positiva al Covid con miocardite. La donna - che non era vaccinata e non aveva patologie pregresse - era ricoverata dal 28 novembre in Rianimazione, in prognosi riservata, dopo il trasferimento dall'ospedale di Aosta a quello di Torino.

Elisa Chamen, questo il nome della donna, era originaria di Porossan. Dal 2010 lavorava come assistente di volo per la Blu Panorama Airlines. Lascia il marito e un figlio di due anni.

