Innovazione: in Piemonte primo master in Behavioural Design

(ANSA) - TORINO, 10 DIC - Vuol contribuire alla creazione di nuove competenze, in grado di garantire di disegnare e gestire un futuro sempre più digitale, innovativo e tecnologico, il Master universitario in Behavioural Design - primo e unico in Italia - al via in primavera. Offerto da Politecnico e Università di Torino si svolgerà negli spazi della Ico Valley di Ivrea, grazie al protocollo d'intesa siglato oggi con Torino Wireless e Huawey.

"La priorità dei prossimi anni è quella di un forte investimento sulle competenze digitali diffuse, a partire dall'alta formazione fino all'alfabetizzazione, coniugando temi tecnologici e un forte approccio human-centred - spiega Massimiliano Cipolletta, neo presidente della Fondazione Torino Wireless - L'intesa di oggi consolida a livello nazionale il ruolo del Piemonte sui temi del digitale".

"Crediamo nella partnership pubblico-privato per stimolare l'innovazione sul territorio - aggiunge Eduardo Perone, vicepresidente Business Development Western Europe di Huawei -, la crescita delle competenze digitali e l'umanizzazione delle tecnologie". "L'obiettivo è diventare un punto di riferimento per i giovani provenienti da tutto il mondo", conclude la senatrice Virginia Tiraboschi, presidente del Comitato Promotore di Ico Valley. (ANSA).