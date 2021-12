Gioco dell'Oca su diritti in dono a bimbi Regina Margherita

(ANSA) - TORINO, 10 DIC - In occasione del 75°Anniversario dalla fondazione, l'Unicef di Torino in collaborazione col Museo del Risparmio regala ai piccoli pazienti dell'ospedale Regina Margherita e di Casa Ugi un Gioco dell'Oca educativo sul tema dei diritti dell'infanzia. E offre un laboratorio didattico online, Io no che non casco!, per insegnare ai bambini come navigare in rete tutelando i propri dati e facendo acquisti sicuri. Il laboratorio, che prevede divertenti sfide a gruppi, è stato realizzato dal Museo del Risparmio con egli esperti della Direzione Cybersecurity di Intesa Sanpaolo.

"Attraverso l'Unicef - afferma il presidente Antonio Sgroi - lanciamo questa nuova idea, volta a tenere alta l'attenzione sulle problematiche infantili e a insegnare ai bambini, ricordandoli anche agli adulti che con loro giocheranno, i diritti fondamentali dell'Infanzia. La formula rimane quella di imparare giocando, tra un lancio di dadi e spostamenti di casella in casella. Ci rende felici sapere che numerose copie del gioco allieteranno i piccoli pazienti del Regina Margherita e di Casa Ugi".

"Supportiamo con entusiasmo l'Unicef provinciale di Torino - afferma Giovanna Paladino, direttore e Curatore del Museo del Risparmio - perché si tratta di un'iniziativa che aiuta i bambini ad apprendere divertendosi in un momento non semplice della loro vita. Essendo nativi digitali la nostra offerta aggiuntiva di un laboratorio, sul corretto uso dei media e sulla protezione dei dati personali, completa il set informativo utile per diventare cittadini attivi e consapevoli". (ANSA).