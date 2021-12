Cinema: a Torino l'anteprima nazionale di The King's Man

(ANSA) - TORINO, 10 DIC - Anteprima nazionale a Torino per 'The King's Man - Le origini', il film diretto da Matthew Vaughn, con protagonista Ralph Fiennes. Girato anche in Piemonte, arriverà in sala il 5 gennaio. Quella organizzata al Cinema Ambrosio da The Walt Disney Company Italia e Film Commission Torino Piemonte, è stata la prima e unica anteprima italiana, con una proiezione evento alla presenza di istituzioni locali, molti dei professionisti piemontesi coinvolti nelle riprese e personalità del mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport, tra cui Claudio Marchisio, Max Casacci, Eleonora Olivieri, Marco Berry e Raige.

"Siamo davvero felici di presentare in anteprima italiana questo nuovo capitolo di una saga cinematografica di grande successo, proprio a Torino - sottolinea Davide Romani, Director, Head of Marketing Studios & Integrated Marketing di The Walt Disney Company Italia - . La scelta del Piemonte per una produzione internazionale come 'The King's Man - Le Origini' ci fa capire che l'Italia viene riconosciuta in tutto il mondo non solo per le sue bellezze e il patrimonio culturale, ma anche per il talento e la professionalità che ci contraddistinguono".

La realizzazione del film ha coinvolto sul set circa 100 figure professionali locali e 1.400 figurazioni, tra cui 40 piccoli ruoli affidati ad attori del territorio. (ANSA).