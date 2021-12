TEDWomen, torinese Laura Milani in un panel internazionale

(ANSA) - TORINO, 09 DIC - In risposta alla call mondiale Ted legata all'evento TEDWomen 2021, sabato 11 dicembre presso la spettacolare cornice della Florim Gallery a Fiorano Modenese il TEDxModenawomen celebrerà donne che stanno immaginando nuove possibilità ed esplorando idee inedite su come potremmo vivere e lavorare meglio insieme negli anni a venire. Apprenderemo cosa si sta delineando nel design, nella tecnologia, nella scienza e nella cultura, e, insieme, immagineremo un futuro che possiamo costruire. Laura Milani interverrà con un discorso dal titolo "Di visione, di coraggio, di futuro".

"Quest'anno, il filo conduttore degli interventi sarà 'what now'? Vogliamo pensare in ottica di ripartenza: l'anno passato ha stravolto le nostre vite e costretto a fare i conti con sistemi, processi e politiche che troppo spesso ci hanno deluso.

E ora? Al prossimo TEDxWomen dal vivo e di persona quest'anno, ascolteremo oratori straordinari che ci porteranno una visione di respiro internazionale sulle sfide che ci aspettano. Fil rouge di ogni intervento sarà, come sempre, la spinta a condividere e attuare gli spunti ascoltati e sono sicuro che anche questa volta il pubblico uscirà più ricco di buone idee di come è entrato. Sottolineo infine che sarà dei nostri Leo Turrini con un ricordo di Antonia Terzi e che la Famiglia Terzi ha deciso di istituire "la borsa di studio Antonia Terzi" per le giovani donne che vorranno intraprendere il suo straordinario cammino" spiega il curatore Fabrizio Bulgarelli. (ANSA).