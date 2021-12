Tav: sindaci Val Susa, opera dannosa ma diciamo tanti 'sì'

(ANSA) - TORINO, 09 DIC - "Abbiamo preso parte alla manifestazione di ieri con il solo intento di ribadire la nostra contrarietà ad un'opera ritenuta non prioritaria, dannosa per l'ambiente e comportante uno spreco di una somma enorme di denaro che potrebbe esser meglio spesa per interventi utili al territorio. Un'opera la cui realizzazione è stata mal gestita sin dalle fasi iniziali. Ci dissociamo quindi, come già comunicato in precedenza, da chi si è presentato all'evento con l'intenzione di esprimere pensieri differenti (no vax, no green pass …) e da qualsiasi forma di violenza". Lo scrivono, in una nota diffusa dall'ufficio stampa dell'Unione montana Valle Susa, i sindaci che ieri hanno partecipato alla marcia No Tav da Borgone a San Didero.

"Ribadiamo altresì - aggiungono nel comunicato - l'importanza di un'informazione corretta, che restituisca un'immagine del territorio non inquinata da pregiudizi di sorta, basati sulle azioni di una componente minoritaria. La nostra è una Valle che sta dicendo tanti 'sì': sì ad uno sviluppo sostenibile, sì ad un turismo attento all'ambiente, sì ad alla promozione della cultura, sì alla difesa idrogeologica del territorio, sì ad uno sport per tutti. 'Si' che si concretizzano in tante azioni, piccole e grandi, che ogni giorno mettiamo in campo per rendere il nostro territorio migliore, più accogliente e aperto per chi viene da fuori e per qui già vive". (ANSA).