Maltempo: riaperto al traffico il Colle della Maddalena

(ANSA) - TORINO, 09 DIC - La statale 21 del Colle della Maddalena è stata riaperta al traffico tra Argentera e il Confine di Stato.

Esaurita l'intensa perturbazione che ieri ha portato accumuli di neve su tutto il Piemonte e vento forte in quota, dalle prime ore di oggi i veicoli sgombraneve di Anas hanno eseguito la pulizia della statale per consentire la riapertura al traffico in tempi brevi. La circolazione è stata ripristinata in contemporanea anche sul versante francese del Colle (ANSA).