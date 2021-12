Libri: Cuore e coraggio, paralimpica Refolo parla ai bambini

(ANSA) - TORINO, 09 DIC - ALESSIA REVOLO - 'CUORE E CORAGGIO.

SE VUOI, PUOI' (HEVER EDIZIONI pp. 88 € 15,00). Storie di sport e disabilità raccontate da una scimmietta sempre allegra e di gran cuore, per insegnare che con la forza di volontà non ci sono ostacoli ai propri sogni. 'Cuore e coraggio. Se vuoi, puoi' è il secondo libro di Alessia Refolo, campionessa mondiale paralimpica, disponibile in libreria e online, edito da Hever.

Fino a Natale sarà presentato in 25 incontri in scuole elementari, biblioteche, palestre, enti e associazioni di varia natura.

"Attribuisco un significato profondo a questo libro - racconta l'autrice - che credo possa diventare il mio messaggero incaricato di portare luce a tutti i bambini, in particolare sul tema delicato della disabilità che nelle favole illustrate viene affrontato in modo solare se pur realistico. Sono felice di ricevere i primi riscontri positivi da parte dei dirigenti scolastici degli istituti primari italiani finora contattati, i quali intendono considerare la mia proposta di assegnazione del testo come lettura ai loro alunni. E spero aumenti sempre più il numero di adesioni a livello nazionale".

In questo libro illustrato la scimmietta Luce, con il suo motto "se vuoi, puoi", "motiva i suoi amici speciali nell'affrontare con coraggio le loro piccole e grandi sfide - si legge nella trama -. La bimba in sedia a rotelle e quella non vedente, il bimbo sordo e quello con le protesi alle gambe, i gemelli senza un braccio, sono i fantastici personaggi di questo libro rivolto ai bambini delle scuole elementari, con lo scopo primario di dimostrare in modo semplice che nella vita tutto è possibile se ci credi davvero". Al centro anche il concetto di inclusione, "per insegnare sin dall'infanzia che le diversità devono unire ed essere colte come occasioni per aprire i nostri orizzonti perché tutti possiamo imparare da tutti". (ANSA).