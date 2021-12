Eitan: udienza al Tribunale dei minori sul reclamo dei nonni

(ANSA) - MILANO, 09 DIC - Si è svolta un'udienza oggi pomeriggio, davanti al Tribunale per i minorenni di Milano, in cui si è discusso del reclamo presentato dai nonni materni di Eitan, il bimbo di 6 anni sopravvissuto alla tragedia del Mottarone e meno di una settimana fa rientrato da Israele a Pavia, contro la nomina della zia paterna Aya Biran come tutrice legale. Nomina stabilita a fine maggio scorso dal Tribunale di Torino e poi confermata da un giudice di Pavia ad agosto.

Dopo la discussione dei legali dei due rami familiari, i giudici (Maria Stella Cogliandolo e Paola Ortolan, affiancati da due esperti) si sono riservati di decidere e lo faranno nei prossimi giorni. Il procedimento, davanti al Tribunale per i minorenni e con al centro una serie di questioni poste dagli avvocati dei nonni, era già iniziato lo scorso 22 ottobre con una prima udienza, a cui è seguito un termine per il deposito di memorie delle parti. Tra l'altro, la zia paterna nei mesi scorsi ha già presentato richiesta al Tribunale per l'adozione del minore.

Eitan è tornato in Italia il 3 dicembre dopo la sentenza della Corte suprema di Tel Aviv che ha riconosciuto, come le due precedenti decisioni, la sottrazione internazionale del piccolo da parte del nonno Shmuel Peleg, destinatario di un mandato d'arresto internazionale a seguito delle indagini dei pm pavesi anche a carico del presunto complice Gabriel Alon Abutbul, arrestato a Cipro, e della nonna Esther Cohen, indagata in concorso per il sequestro. (ANSA).