Neve: Città Metropolitana, pronti 150 cantonieri e tecnici

(ANSA) - TORINO, 08 DIC - Squadre e mezzi meccanici della Città Metropolitana di Torino e ditte appaltatrici dei servizi manutentivi invernali al lavoro per sgomberare le strade dalla neve "Per garantire la transitabilità in condizioni di sicurezza delle strade di competenza metropolitana - spiega l'ente, in una nota - sono a disposizione: circa 150 tra cantonieri e tecnici specializzati allertabili 24 ore su 24 per garantire la transitabilità di circa 2.800 Km di strade; - 640 mezzi meccanici, trattori, autocarri pesanti e medi, frese integrali e pale gommate, allestiti con spargisale e lame per lo sgombero neve, di cui 60 di proprietà della Città metropolitana e 580 delle ditte appaltatrici; 7 frese neve ausiliarie per la rimozione di coltri nevose in montagna; 40 pale meccaniche ausiliarie; 16.000 tonnellate di salgemma e 9.000 tonnellate di sabbione/ghiaietto.

La percorribilità delle strade è aggiornata e consultabile alla pagina http://www.cittametropolitana.torino.it/viabilita/percorribilita _strade/modifiche_viabilita.shtml (ANSA).