Natale: Confesercenti, in Piemonte consumi in crescita

(ANSA) - TORINO, 08 DIC - In Piemonte tredicesime in arrivo per 3, 5 miliardi di euro, quasi 30 milioni in più dello scorso dicembre, ma ancora 100 milioni sotto il livello pre-pandemia.

Un'iniezione aggiuntiva che dovrebbe generare una spinta di 1,7 miliardi per gli acquisti nel periodo delle feste, il 27,7% in più, ma con un calo del 10,2% della spesa per i regali. È la previsione dei comportamenti dei piemontesi in vista del Natale che emerge da un sondaggio condotto da Swg per Confesercenti, secondo cui la maggior parte della spesa andrà per la casa e la famiglia, quasi 1,3 miliardi. Dall'indagine emerge inoltre che per i regali sarà stanziato mezzo miliardo, dato in calo così come quello della spesa dedicata ai conti da saldare che scende dal miliardo dello scorso anno a 800 milioni. Cresce ancora, invece, il risparmio, che raggiunge quota un miliardo, quasi 80 milioni in più dello scorso anno. "Quest'anno - dice Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti Torino e provincia - la tredicesima dovrebbe dare una spinta ai consumi ben più consistente dello scorso anno. Un aumento dovuto in primo luogo alla ripresa del lavoro dopo lo stop imposto dalla pandemia e alla conseguente riduzione dell'indebitamento. Un segnale che lascia ben sperare, anche se non mancano elementi di preoccupazione. La crescita del risparmio - aggiunge - è legata a un persistente stato di incertezza per il prolungarsi dell'emergenza sanitaria. Serve un'iniezione di fiducia: acceleriamo sulle terze dosi e sgombriamo l'orizzonte dall'ipotesi di nuove restrizioni, che peggiorerebbero il deterioramento del clima e porrebbero un'ipoteca sulla ripresa in atto". (ANSA).