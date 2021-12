Maltempo: nevicate esaurite, in prossime notti rischio gelo

(ANSA) - TORINO, 08 DIC - Nel pomeriggio si sono attenuate quasi in tutto il Piemonte le nevicate e la quota neve ha subito un lieve innalzamento. Dall'alba ne sono caduti 30 cm nella vallate cuneesi, 10-15 sulle pianure, qualche centimetro a Torino, dove la neve è poi caduta frammista a pioggia. Per domani le previsioni di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) indicano "tempo stabile con gelate diffuse in pianura e minime ampiamente al di sotto dello zero".

Nuove precipitazioni sono attese per venerdì, "con locali nevicate in pianura e temperature ancora rigide". (ANSA).