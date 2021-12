Covid: in Piemonte 1.165 nuovi casi, tasso positività 2,7%

(ANSA) - TORINO, 08 DIC - In Piemonte sale ancora il tasso di positività al Covid. Con l'esito di 42.427 tamponi, di cui 32.354 antigenici, la quota è del 2,7%, contro il 2,3% di ieri.

I nuovi casi sono 1.165, di cui 699 asintomatici, pari al 60%.

In aumento - secondo i dati dell'Unità di Crisi della Regione - i ricoverati in terapia intensiva, +4, con totale salito a 43, in calo negli altri reparti, - 10 rispetto a ieri, dato complessivo 453. Oggi non è stato registrato alcun decesso, ci sono 609 nuovi guariti, le persone in isolamento domiciliare sono 14.351 Dall'inizio della pandemia in Piemonte si sono avuti 411.878 casi positivi, 11.909 decessi, 385.122 guariti. (ANSA).