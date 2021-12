Traversella, soccorsa un'aquila reale in gravi condizioni

(ANSA) - TORINO, 07 DIC - Un'aquila reale è stata recuperata a Traversella (Torino), sulla strada di Fondo, dai tecnici faunistici che effettuano i recuperi nell'ambito del servizio "Salviamoli insieme on the road" della Città metropolitana. Il giovane rapace, in gravi condizioni, è stato affidato al Canc, il Centro Animali Non Convenzionali di Grugliasco. Al momento si ipotizza che il volatile sia stato intossicato da una preda avvelenata. L'aquila è stata stabilizzata e seguirà una terapia per riprendersi. Al momento sono ancora riservate la diagnosi e la prognosi. (ANSA).