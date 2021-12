Torino aspetta il Natale vestendosi di luce

(ANSA) - TORINO, 07 DIC - Torino quest'anno accoglie il Natale vestendosi di luce: strade, piazze, palazzi, cortili e giardini si illumineranno a festa fino al 9 gennaio. Alle Luci d'Artista, opere d'arte contemporanea che illuminano da anni strade e piazze torinesi, si aggiungono nuove luminarie diffuse sul territorio. "Siamo in una fase ancora molto complicata, di transizione, ma se ci mettiamo tutti un po' di testa e cuore credo che non solo Torino ma in generale tutti possiamo uscire da questi anni bui guardando con speranza al futuro", spiega il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo.

Domani viene inaugurato 'Percorso di Luci', allestimento luminoso che partendo dai giardini Sambuy di piazza Carlo Felice, difronte a Porta Nuova, percorre tutta via Roma fino a Palazzo Reale. Un video mapping ispirato ai simboli del Natale illumina invece la facciata di Palazzo Reale, mentre è già allestito il calendario dell'Avvento in piazza Vittorio, dove si trova anche l'albero di Natale - una eredità dell'amministrazione Appendino - che diverse critiche sta ricevendo.

Il programma Natale di Luce, che comprende anche spettacoli, laboratori di magia e concerti in alcune chiese, ha il sostegno di Iren. "Abbiamo accolto con entusiasmo l'idea di fare della luce il tema centrale che accompagna Torino al Natale - sostiene Renato Boero, presidente Iren - E proprio la luce è la protagonista di una serie di progetti di illuminazione, da quello tradizionale della Mole Antonelliana alle novità che i torinesi possono scoprire per la città". (ANSA).