Pininfarina: collaborazione con De Simoni Yacht Design

(ANSA) - TORINO, 07 DIC - Pininfarina Nautical Division e lo studio Fulvio De Simoni Yacht Design avviano una collaborazione strategica. La partnership nasce con l'obiettivo di combinare l'esperienza dello studio guidato dall'architetto Fulvio De Simoni, che vanta più di 3.000 imbarcazioni in acqua, con l'approccio innovativo di Pininfarina in molti settori - dall'automotive all'architettura - e all'utilizzo delle tecnologie più avanzate: dall'impiego esteso della Virtual Reality e dell'Augmented Reality nello sviluppo del design, alla disponibilità di una propria galleria del vento. I team delle due realtà lavoreranno a stretto contatto integrando competenze e creatività creando nuovi standard nel settore navale per lo sviluppo di inediti linguaggi di stile per i futuri megayacht così come in progetti speciali, operando sia sugli interni che sugli esterni.

"Pininfarina Nautical sta crescendo molto velocemente regalandoci grandi soddisfazioni. Il nostro approccio innovativo è apprezzato da cantieri prestigiosi con i quali abbiamo collaborazioni solide e durature" afferma Silvio Pietro Angori, ceo di Pininfarina. "La collaborazione con l'architetto Fulvio De Simoni ed il suo team ci permetterà di allargare ancora i nostri orizzonti con progetti che uniscano esperienza e visione, permettendoci di lavorare a quattro mani nel campo dei mega yacht". "È per noi motivo di grande soddisfazione aver stretto una collaborazione con un marchio storico come Pininfarina" aggiunge Fulvio De Simoni, Presidente della Fulvio De Simoni Yacht Design. (ANSA).