Maltempo: neve, allerta gialla su pianure e sud Piemonte

(ANSA) - TORINO, 07 DIC - Allerta gialla per le nevicate sul basso Piemonte e su tutte le pianure della regione. Sono le previsioni per il giorno dell'Immacolata del servizio meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Le prime nuvole, portate da una perturbazione nordatlantica, oggi pomeriggio, mentre domani sono attese nevicate diffuse, a bassa quota, al suolo sulla parte centro-meridionale del Piemonte, a 2-300 metri di altitudine altrove. Con l'allerta gialla sono possibili interruzione nelle fornitura dei servizi e disagi alla viabilità. Maltempo in attenuazione dal pomeriggio di domani, a partire da ovest. La giornata di giovedì - proseguono le previsioni di Arpa - sarà all'insegna del tempo stabile, con gelate diffuse in pianura e minime prossime ai - 10. Un nuovo "modesto peggioramento" è previsto per la giornata di venerdì.

(ANSA).