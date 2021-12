Lapo Elkann, in Portogallo la prima Casa Laps

(ANSA) - TORINO, 07 DIC - Lapo e Joana Elkann hanno inaugurato oggi in Portogallo a Madeira la prima CasaLaps.

L'iniziativa di Fondazione Laps nasce con l'obiettivo di voler dare una casa alle famiglie fragili senza fissa dimora.

CasaLaps si inserisce all'interno dei progetti di Fondazione Laps, onlus che Lapo Elkann ha avviato nel 2016 a sostegno delle persone e dei minori più fragili. È intenzione di Lapo Elkann di aprire nel prossimo futuro altro centri a sostegno dei più fragili CasaLaps in Italia e in altri paesi del mondo. (ANSA).