Fondazione Sandretto, maratona per immaginare il futuro

(ANSA) - TORINO, 07 DIC - Incontri, visite, workshop e conferenze per "definire" immaginari politici sostenibili per il futuro. E' il programma dell'Assemblea (in)visibile , una maratona pubblica della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, in programma il 10 e l'11 dicembre, dedicato ai giovani e alle giovani dai 15 ai 29 anni. E' un palinsesto ibrido di due giorni, costruito con l'obiettivo di trasformare le ricerche individuali presenti nel Gruppo di ricerca della Stagione 1 del progetto Verso.

Tra gli appuntamenti quello con Jama Musse Jama, professore etno-matematico, scrittore e direttore dell'Hargeisa Cultural Center, racconterà Radio Hargeisa e il suo importante archivio testimone dell'eredità orale della cultura somala.(10 dicembre, ore 10.30). Alice Rossi parlerà del suo attivismo all'interno del movimento SottoSopra, che coinvolge ragazzə dai 14 ai 22 anni, oltre a presentare il lavoro svolto per la consulta.

(ANSA).