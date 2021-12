Fondazione Macaluso per l'Auto Storica, nuovo ciclo lezioni

(ANSA) - TORINO, 07 DIC - Promuovere la ricchezza del patrimonio culturale dell'automobile, rinnovando nei giovani la passione per lo sport motoristico e il car design: con questo obiettivo la Fondazione Gino Macaluso per l'Auto Storica dà il via alla seconda edizione di 'Sharing historic car knowledgeì, ciclo di lezioni dedicate agli studenti di Università, Accademie di design e Istituti superiori e tenute da alcuni dei nomi più prestigiosi del settore. Al centro del progetto, che partirà il 9 dicembre da Torino, città natale di Gino Macaluso, la condivisione con gli studenti delle conoscenze legate alla collezione - tra le più importanti al mondo - della Fondazione, le cui auto sportive da rally, da pista e vetture gran turismo hanno segnato la storia dello sport e dello stile automobilistico.

Come già durante la prima edizione, nella primavera 2021, la Fondazione metterà a disposizione degli studenti non solo la propria collezione di auto, ma anche l'officina meccanica specializzata nel restauro e nel mantenimento delle vetture, oltre al know-how dei meccanici e del Comitato scientifico, composto da ingegneri, professionisti e piloti di rilevanza internazionale che hanno legato la loro carriera alle auto in collezione. Il ciclo di lezioni prenderà il via presso il Politecnico di Torino, dove Gino Macaluso si laureò in Architettura nel 1974. La prima lezione, dedicata agli studenti di Ingegneria dell'Autoveicolo, si svolgerà giovedì 9 dicembre e vedrà salire in cattedra Miki Biasion, due volte campione del mondo di rally nel 1988 e 1989, e l'ingegnere Vittorio Roberti, alumnus del Politecnico e coordinatore del progetto Lancia Delta Safari, che ha preso parte ai progetti delle Lancia Rally 037, Delta S4 e LC2. (ANSA).