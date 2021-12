Covid: primo caso di variante Omicron in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 07 DIC - Primo caso di variante Omicron in Piemonte. È un cinquantenne della provincia di Torino, che aveva già completato il ciclo vaccinale, di ritorno dal Sud Africa. Il paziente è asintomatico. A rilevare la variante è stata l'Istituto di Candiolo, che ha proceduto alla genotipizzazione del test dopo che l'uomo era stato sottoposto a tampone nell'ambito della quarantena prevista per chi arriva dai Paesi più a rischio.

"Ancora una volta il sistema di tracciamento dal Piemonte ha immediatamente individuato la presenza di eventuali varianti - sottolineano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, con l'assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi e alla Ricerca Covid Matteo Marnati -. Si tratta per fortuna di un paziente in buone condizioni di salute, completamente asintomatico, che sarà naturalmente monitorato con la massima cura". (ANSA).