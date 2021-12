Covid: in Piemonte 1.310 nuovi casi, record dal 22 aprile

(ANSA) - TORINO, 07 DIC - Sono 1.310 i nuovi casi di Covid in Piemonte comunicati oggi dall'Unità di Crisi della Regione. Un numero così alto non si registrava dal 22 aprile, giorno con 1.464 contagi. Sale anche il tasso di positività: 2,3%, con 56.631 tamponi diagnostici processati, di cui 48.132 antigenici.

La quota di asintomatici, tra i positivi, è del 62,4%. Sono stati accertati 742 casi con lo screening, 451 da contatti di caso, per 117 c'è indagine in corso. Molto alto anche il numero dei nuovi guariti, 713.

Sono stati registrati 3 nuovi decessi, ma nessuno relativo a oggi. Stabile il numero dei ricoverati: in terapia intensiva sono 39 (-1 rispetto a ieri), negli altri reparti 463(+3). Le persone in isolamento domiciliare sono 13.789. (ANSA).