Comune ossolano non risarcirà una cava per 1,5 milioni di euro

(ANSA) - VERBANIA, 07 DIC - Il Comune di Crevoladossola (VCO) non dovrà versare 1,5 milioni di euro come risarcimento ai titolari di una cava di beola che avevano fatto ricorso al Tar dopo che l'amministrazione comunale aveva negato la variante urbanistica che avrebbe permesso l'avvio dell'attività estrattiva.

I giudici amministrativi hanno messo fine a una vicenda durata anni, stabilendo ''l'infondatezza'' della richiesta risarcitoria di titolari della cava. Una storia iniziata con una amministrazione di centrodestra ed ereditata dall'attuale amministrazione di centrosinistra. Il risarcimento, se fosse stato dovuto, avrebbe messo in crisi il bilancio del Comune, che si aggira sui 5,6 milioni di euro. (ANSA).