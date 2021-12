Carabinieri: tre nuove Alfa 'Giulia' per il Comando di Asti

(ANSA) - ASTI, 07 DIC - Da oggi i carabinieri del Comando provinciale di Asti hanno in dotazione tre nuove Alfa Romeo Giulia, una per ogni Compagnia, ovvero Asti, Canelli e Villanova d'Asti. Fanno parte delle 1.700 auto che l'Arma ha acquistato per i Nuclei Operativi e Radiomobili d'Italia.

Le Giulia sono state scelte in quanto combinano eccellenti prestazioni - si tratta infatti di 2.000 turbo benzina, con cambio automatico ad otto rapporti - con dimensioni abbastanza contenute, adeguate intervenire anche nelle vie strette che contraddistinguono il territorio astigiano.

I mezzi sono appositamente allestiti e dotati di sistemi di sicurezza per tutelare gli equipaggi che si trovano a bordo, con vetri blindati e antisfondamento e portiere blindate oltre ad un sistema anti-esplosione. Sono stati anche potenziati i lampeggianti, sviluppati per la prima volta con una tecnologia che gli consente di non essere visibili dagli specchietti retrovisori dei mezzi che le precedono. (ANSA).