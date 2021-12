Capitale cultura 2024, Saluzzo consegna dossier alla città

(ANSA) - TORINO, 07 DIC - Con la presentazione e la consegna alla città, è stato pubblicato online il dossier di candidatura di Saluzzo con le Terre del Monviso a Capitale italiana della cultura 2024. Il titolo del dossier è 'Una montagna di futuro'.

Il 18 gennaio la commissione istituita dal ministro della Cultura Dario Franceschini esaminerà le 23 candidature pervenute e selezionerà i 10 progetti finalisti.

"Saluzzo Monviso 2024 - spiega il sindaco di Saluzzo, Mauro Calderoni - è una grande opportunità di riflessione interna che mettiamo al servizio del paese. Una candidatura dell'area vasta, pedemontana cuneese e di tutto il Piemonte, che vuole rimettere al centro del dibattuto pubblico nazionale le aree interne, rurali, montane".

"Il dossier di candidatura è stato realizzato nei tempi previsti, consegnato al ministero per le valutazioni che arriveranno per la prima fase entro il 18 gennaio e per la seconda fase entro il 15 marzo 2022 - aggiunge Paolo Verri, direttore pro bono Saluzzo Monviso 2024 -. Avevamo però una promessa ben più grande: fare il dossier insieme alla comunità, per la comunità e restituirlo alla comunità e l'abbiamo consegnato a tutti coloro che hanno collaborato, cittadini, imprese, istituzioni, giovani, insegnanti. È stata una cavalcata bellissima, nonostante le tante difficoltà riscontrate in un anno fortemente segnato dalla pandemia. Il dossier è il risultato di questo immenso lavoro e noi ne siamo davvero orgogliosi".