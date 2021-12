Al professor Chiò massimo riconoscimento mondiale per la Sla

(ANSA) - TORINO, 07 DIC - Va al professor Adriano Chiò, direttore di Neurologia 1 all'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino e docente di neurologia all'Università di Torino, il Forbes Norris Award 2021, massimo riconoscimento mondiale nel campo clinico della Sla che sarà consegnato nel corso del 32esimo International Symposium on ALS/MND.

Il professor Chiò, che nel 1988 ha iniziato a occuparsi di Sla aprendo il primo ambulatorio dedicato a questa malattia in un ospedale pubblico italiano, le Molinette appunto, ha ricevuto il premio "per l'attività clinica e di ricerca riconosciute a livello internazionale per diverse ragioni fondamentali che ne giustificano l'impatto - si legge in una nota -. La dedizione costante da più di trent'anni ai pazienti ed alle loro famiglie; l'impegno ad offrire ad ogni paziente la possibilità di partecipare alla ricerca; la garanzia del rispetto delle scelte personali dei pazienti. Le scoperte scientifiche hanno permesso, insieme all'identificazione di diversi aspetti della malattia, di migliorare la conoscenza e la gestione clinica dei pazienti affetti da Sla. (ANSA).