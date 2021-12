'Sottodiciotto' indaga l'intelligenza artificiale

(ANSA) - TORINO, 06 DIC - Ancora giorni dedicati al cinema a Torino, dove dal 10 al 14 dicembre è in programma il Sottodiciotto Film Festival, rassegna dedicata ai più giovani e agli studenti. Obiettivo degli organizzatori, sfruttare la settima arte per stimolare l'attenzione dei ragazzi nei confronti del mondo, "contribuendo alla formazione dei futuri adulti".

La manifestazione è stata presenta al Circolo dei Lettori dalla presidente dell'Aiace di Torino, Giulia Carluccio, con i due condirettori del festival, Cristina Colet e Enrico Verra, e con molti altri soggetti coinvolti a vario titolo nell'iniziativa.

La XXII edizione del festival, Frames From The Future, indagherà il tema dell'intelligenza artificiale. Ci saranno da un lato una retrospettiva e una sezione di animazione, dall'altro anteprime e inediti in cui a raccontare il mondo dei giovanissimi saranno gli stessi under-18.

"Il merito di questo festival - ha sottolineato l'assessora all'Istruzione del Comune di Torino, Carlotta Salerno, ricordando gli insegnamenti ricevuti dai cineforum nei suoi tempi da studentessa - è quello di rendere più completa la formazione dei giovani, che attraverso il cinema possono avere la possibilità di conoscere meglio il mondo con il cuore, percependolo sulla loro pelle. Anche noi adulti dovremmo vedere le opere di questa rassegna, per essere coinvolti dalla capacità visionaria che solo i giovani possono darci. I rappresentanti delle istituzioni dovrebbero trarre di qui spunti per le politiche giovanili della Città". (ANSA).