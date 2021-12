Poirino conferisce la cittadinanza onoraria ai Carabinieri

(ANSA) - TORINO, 06 DIC - "In segno di riconoscenza per l'alto senso del dovere e della fedeltà dimostrati a favore dello Stato e delle sue Istituzioni, per la costante presenza e sostegno al fianco degli Enti Locali nell'affrontare e risolvere delicate questioni di comune interesse, per il contributo e gli interventi di prevenzione, repressione e controllo del territorio, per la difesa e sicurezza dei cittadini e della Comunità". Sono i motivi per cui il Comune di Poirino, nel Torinese, ha conferito oggi la cittadinanza onoraria all'Arma dei Carabinieri.

La cerimonia è iniziata in via Indipendenza, dove è stata deposta una corona di alloro al monumento del carabiniere ed è stato eseguito l'alzabandiera. Al Teatro Italia dopo un'introduzione sulla figura del primo comandante dell'Arma, il generale Giuseppe Thaon Di Revel, e sul rapporto tra Poirino e l'Arma, è stata consegnata la cittadinanza alla presenza del Comandante Interregionale Carabinieri 'Pastrengo', generale di corpo d'Armata Claudio Vincelli, al Comandante della Legione Carabinieri "Piemonte e Valle d'Aosta, generale di Divisione Aldo Iacobelli, e al Comandante Provinciale Generale di Brigata Claudio Lunardo. Alla cerimonia era presente anche il prefetto di Torino, Raffaele Ruberto. (ANSA).