No green pass bloccano binari a Susa, indaga la Digos

(ANSA) - TORINO, 06 DIC - La Digos di Torino sta indagando sul blitz dei 'No Green Pass' di questa mattina all'alba alla stazione di Meana di Susa, nel Torinese, dove un gruppo di almeno cinque persone ha sbarrato i binari con transenne e catene e, dopo aver lasciato un striscione con la scritta 'No Green Pass, blocchiamo tutto', ha acceso delle torce da segnalazione rosse per poi fuggire.

Tra i treni bloccati dall'azione anche un convoglio di pendolari, il regionale 26095 da Bardonecchia a Torino che per un'ora è rimasto fermo. I passeggeri sono stati trasferiti su un altro treno. Gli investigatori della Digos hanno sequestrato lo striscione e stanno visionando le immagini dei video di sorveglianza per risalire agli autori del gesto. Interruzione di pubblico servizio il reato ipotizzato. (ANSA).