Mostre: a Palazzo Lascaris Buone Feste con un sorriso in più

(ANSA) - TORINO, 06 DIC - Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte, riapre al pubblico all'insegna dell'allegria. La mostra "…a te e famiglia. Buone Feste con un sorriso in più" presenta, dal 10 dicembre, quasi duecento biglietti di auguri che un centinaio di umoristi italiani e stranieri si sono scambiati tra loro dal 1960 a oggi.

L'esposizione, che si potrà visitare gratuitamente con green pass fino al 14 gennaio 2022, nasce dalla ricca collezione di Dino Aloi, presidente del Centro Studi Vivere dal Ridere, disegnatore e curatore della mostra.

"La mostra - sottolinea il presidente del Consiglio regionale del Piemonte Stefano Allasia - segna la gioiosa riapertura al pubblico, dopo più di un anno e mezzo di chiusura per la pandemia, dello spazio espositivo all'interno di Palazzo Lascaris: un messaggio di ripresa e di augurio in vista dell'inizio del nuovo anno".

I 99 autori presenti sono tra i vignettisti più noti del panorama italiano, con alcuni incursioni da altri paesi. Da grandi maestri come Osvaldo Cavandoli, l'ideatore di mr Linea per Lagostina, a Marco Biassoni, protagonista con il suo Re Artù, a Bruno Bozzetto con il signor Rossi, Marilena Nardi, Carlo Squillante, Giorgio Cavallo, i francesi Rousso, Million, San Millan e Ballouhey e ancora molti altri. Oltre ai biglietti di auguri nella mostra sono presentate anche le video animazioni (ciascuna di pochi secondi), realizzate da Rino Zanchetta.

Venerdì 10 dicembre, in occasione dell'apertura straordinaria, la mostra apre al pubblico dalle 17 alle 21.

L'orario di apertura è dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 18.30. (ANSA).