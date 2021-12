Vaccino: Piemonte, oggi oltre 22 mila dosi

(ANSA) - TORINO, 05 DIC - Sono 22.232 in Piemonte le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid. Il dato è delle ore 18. A 1.666 è stata somministrata la seconda dose, a 18.079 la terza dose.

Dall'inizio della campagna si è proceduto all'inoculazione di 7.175.840 dosi, di cui 3.050.401 come seconde e 734.648 come terze, corrispondenti al 96,6% di 7.429.090 finora disponibili in Piemonte. (ANSA).